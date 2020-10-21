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    Kocaeli'de ressama, resimlerini gösterdiği kişiye taciz ettiği iddiası

    78 yaşındaki ressam, evinde resimlerini gösterdiği 20 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Yaşlı ressam, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 21.10.2020 - 13:21
    • Güncelleme : 21.10.2020 - 13:21
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    Kocaeli'de ressama, resimlerini gösterdiği kişiye taciz ettiği iddiası

    Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Yavuz Selim Caddesi’nde oturan 78 yaşındaki ressam Suat Ö., aynı sokakta oturan 20 yaşındaki Melike B.’yi resimlerini göstermek için evine davet etti.

    Suat Ö., iddiaya göre resimlerine bakan Melike B.’ye sarılıp öptü. Melike B.’nin şikayetçi olması üzerine Suat Ö. gözaltına alındı.

    ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

    Suat Ö., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İddiaları reddeden, genç kıza resimlerini gösterdiğini söyleyen Suat Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Kocaeli de ressama, resimlerini gösterdiği kişiye taciz ettiği iddiası #1

    Kocaeli de ressama, resimlerini gösterdiği kişiye taciz ettiği iddiası #2

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