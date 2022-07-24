Kocaeli'de rögar kapağına kaynak yapılırken patlama yaşandı

Gebze ilçesindeki bir rögar kapağına kaynak yapıldığı sırada, kanalda biriken metan gazının patladı. Yaşanan olayda 2 işçi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Sultan Orhan Mahallesi'nde belediye işçilerinin rögar kapağına kaynak yaptığı sırada, kanalda biriken metan gazı bir anda patladı.

Patlamada, işçiler Yusuf Satık ile Sinan Alagöz yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

İşçiler hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 işçiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Yüzü ile ellerinde yanıklar oluşan Yusuf Satık önce Fatih Devlet Hastanesi'ne, ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinan Alagöz'ün ise hafif yaralandığı bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

DHA'nın haberine göre; öte yandan olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.