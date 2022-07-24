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    Kocaeli'de rögar kapağına kaynak yapılırken patlama yaşandı

    Gebze ilçesindeki bir rögar kapağına kaynak yapıldığı sırada, kanalda biriken metan gazının patladı. Yaşanan olayda 2 işçi yaralandı.
    • 24.07.2022 - 16:10
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    Kocaeli'de rögar kapağına kaynak yapılırken patlama yaşandı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Sultan Orhan Mahallesi'nde belediye işçilerinin rögar kapağına kaynak yaptığı sırada, kanalda biriken metan gazı bir anda patladı.

    Patlamada, işçiler Yusuf Satık ile Sinan Alagöz yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

    İşçiler hastaneye kaldırıldı

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 işçiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

    Yüzü ile ellerinde yanıklar oluşan Yusuf Satık önce Fatih Devlet Hastanesi'ne, ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinan Alagöz'ün ise hafif yaralandığı bildirildi.

    Soruşturma başlatıldı

    DHA'nın haberine göre; öte yandan olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli de rögar kapağına kaynak yapılırken patlama yaşandı #1


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