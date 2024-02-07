Kocaeli'de sabah okula giden çocuğa başıboş köpekler saldırdı: O anlar... Okula gitmek için kaldırımda yürüyen küçük çocuk, aniden karşısına çıkan köpeklerin saldırısına uğradı. Yeren düşen çocuğu ısırmaya devam eden köpekler, çevredekiler yardıma koşunca kaçtı.

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ensonhaber.com

Sonu gelmiyor...

Sokak köpekleri bu kez Kocaeli'de ortaya çıktı.

Her yaş grubunun korkulu rüyası haline gelen sahipsiz köpekler, saldırılarıyla tehlike saçıyor.

Ölümden döndü

Kırsal alanların yanı sıra kent merkezlerinde de sürü halinde gezen köpekler, bu zamana kadar çok sayıda ölüme ve ağır yaralanmalara neden oldu.

Bunun en akılda kalan örneği ise Ankara'da saldırıya uğrayan küçük Tunahan... Vücudunun her bölümünün adeta parçalandığı çocuk ölümden döndü.

Okula giderken saldırıya uğradı

Son yaşanan olay ise akıllara durgunluk verdi.

Kandıra ilçesinde sabah saatlerinde okula giden çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı.

Vatandaşlar yardıma koştu

Kaldırımda yürüyen çocuk, saldırı sonrası yere düştü, bu esnada da köpekler ısırmaya devam etti.

Olay anında çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak çocuğu ölümden kurtardı.

Saldırı anı kamerada

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Sosyal medyada da gündem olan görüntüler, büyük tepki çekti.