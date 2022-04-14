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- Kocaeli'de sahilden 360 ton hayvan gübresi çıkartıldı
Kocaeli'de sahilden 360 ton hayvan gübresi çıkartıldı
- 14.04.2022 - 19:18
- Güncelleme : 14.04.2022 - 19:23
Kocaeli'de Gölcük ilçesinin üst kısımlarında bulunan hayvan çiftliğinden Beyoğlu Deresi'ne tonlarca gübre bırakıldı.
Beyoğlu Deresi'ne atılan tonlarca hayvan gübresi Kavaklı Sahili'ne vurdu. Sabah saatlerinde sahile gelen vatandaşlar şerit boyunca hayvan dışkısı olduğunu fark ederek durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdi.
Ağır kokusuyla mide bulandırıyor
Belediye ekipleri, ağır kokusuyla mide bulandıran hayvan dışkısını sahilden çıkarmak için çalışma başlattı.
İHA'nın aktardığına göre iş makinesiyle sahile giren ekipler, kepçe yardımıyla hayvan pisliğini kamyon kasasına doldurdu.
30 kamyon dolusu hayvan dışkısı çıkarıldı
Sahilden, her biri 12 ton kapasiteye sahip 30 kamyon dolusu hayvan dışkısı çıkarıldığı öğrenildi.
Hayvan dışkılarını Beyoğlu Deresi'ne bırakan, dere güzergahında bulunan ve çevrenin kirlenmesine sebep olan işletmeler mercek altına alındı.
Kocaeli'de sahilden 360 ton hayvan gübresi çıkartıldı VİDEO