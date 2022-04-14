Petrol
110.03
1.15%
Euro
15.83
-0.50%
Dolar
14.61
0.12%
Altın
925.92
-0.25%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
588.515
-2.56%
BTXN Coin
30.61
-1.85%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Açık 13 C

    Kocaeli'de sahilden 360 ton hayvan gübresi çıkartıldı

    Kocaeli'de sorumsuzlar tarafından Beyoğlu Deresi'ne bırakılan hayvan gübresi körfeze kadar ulaştı.
    • 14.04.2022 - 19:18
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 19:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de sahilden 360 ton hayvan gübresi çıkartıldı

    Kocaeli'de Gölcük ilçesinin üst kısımlarında bulunan hayvan çiftliğinden Beyoğlu Deresi'ne tonlarca gübre bırakıldı.

    Beyoğlu Deresi'ne atılan tonlarca hayvan gübresi Kavaklı Sahili'ne vurdu. Sabah saatlerinde sahile gelen vatandaşlar şerit boyunca hayvan dışkısı olduğunu fark ederek durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdi.

    Ağır kokusuyla mide bulandırıyor

    Belediye ekipleri, ağır kokusuyla mide bulandıran hayvan dışkısını sahilden çıkarmak için çalışma başlattı.

    İHA'nın aktardığına göre iş makinesiyle sahile giren ekipler, kepçe yardımıyla hayvan pisliğini kamyon kasasına doldurdu.

    30 kamyon dolusu hayvan dışkısı çıkarıldı

    Sahilden, her biri 12 ton kapasiteye sahip 30 kamyon dolusu hayvan dışkısı çıkarıldığı öğrenildi.

    Hayvan dışkılarını Beyoğlu Deresi'ne bırakan, dere güzergahında bulunan ve çevrenin kirlenmesine sebep olan işletmeler mercek altına alındı.

    Kocaeli'de sahilden 360 ton hayvan gübresi çıkartıldı VİDEO

    Kocaeli de sahilden 360 ton hayvan gübresi çıkartıldı #1

    Kocaeli de sahilden 360 ton hayvan gübresi çıkartıldı #2

    Kocaeli de sahilden 360 ton hayvan gübresi çıkartıldı #3


    İlginizi Çekebilir

    Ukrayna'da tutuklanan vekil Medvedçuk'un eşi, Erdoğan'dan yardım talebinde bulundu
    Dünya

    Ukrayna'da tutuklanan vekil Medvedçuk'un eşi, Erdoğan'dan yardım talebinde bulundu

    Galatasaray, Dinamo Kiev ile özel maç oynayacak
    Futbol

    Galatasaray, Dinamo Kiev ile özel maç oynayacak

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor
    Tesla

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor

    Görüş Bildir