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    Kocaeli'de sahte diş hekimine operasyon

    Kendisini dişçi olarak tanıtıp, yabancı uyruklu vatandaşlara para karşılığında ilaç veren şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
    • İHA
    • 18.09.2021 - 08:52
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 09:00
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    Kocaeli'de sahte diş hekimine operasyon

    Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde bir şahsın kendisini dişçi olarak tanıtıp, kurduğu muayenehanede Suriye uyruklu vatandaşları para karşılığında tedavi ettiği ve ilaç sattığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti.

    Ekipler tarafından şahsın muayenehanesine operasyon düzenlendi.

    İzmit'te sahte dişçiye operasyon VİDEO

    TIBBİ MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

    İş yerinde yapılan aramalarda 1 adet diş tedavi ünitesi koltuğu, 1 adet otokolov cihazı, 1 adet tansiyon aleti, 10 adet davye, 2 adet makas klemp, 9 adet kompozit dolgu malzemesi, 38 adet dolgu el aletleri, 6 adet elevator, 17 adet presel, 19 adet diş aynası, 1 adet mercekli göz, 1 adet hava kompresörü, 5 adet randevu defteri, 10 kutu tıbbi ilaç, 9 adet alçı kalıbı ve çeşitli diş yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Olayla ilgili kendisini dişçi olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli de sahte diş hekimine operasyon #1

    Kocaeli de sahte diş hekimine operasyon #2

    Kocaeli de sahte diş hekimine operasyon #3

    Kocaeli de sahte diş hekimine operasyon #4

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