Kocaeli’de sahte dişçi yakalandı

Kendisini diş hekimi olarak tanıtıp evini muayenehaneye dönüştüren Suriye uyruklu şüpheli, gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi’nde kendisini diş hekimi olarak tanıtan Suriye uyruklu A.J.’nin evine kurduğu muayenehanede para karşılığı kendi ülke vatandaşlarını muayene ettiğini belirledi.

UYURKEN YAKALANDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından eve baskın düzenleyen ekipler, A.J.’yi evde uyurken yakaladı.

Evde yapılan aramalarda diş tedavi ünite koltuğu, diş tedavisinde kullanılan cerrahi malzeme ve ilaçlar ile ölçü kalıpları ele geçirildi.

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SORUŞTURULUYOR

A.J. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.