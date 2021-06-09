Euro
10.4617
-0.18%
Dolar
8.5761
-0.34%
Altın
521.21
-0.48%
Borsa
1.448
0.06%
Bitcoin
296.490
4.53%
EXEN Coin
34.64
-2.99%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Kocaeli’de sahte dişçi yakalandı

    Kendisini diş hekimi olarak tanıtıp evini muayenehaneye dönüştüren Suriye uyruklu şüpheli, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 09.06.2021 - 12:57
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 13:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli’de sahte dişçi yakalandı

    Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi’nde kendisini diş hekimi olarak tanıtan Suriye uyruklu A.J.’nin evine kurduğu muayenehanede para karşılığı kendi ülke vatandaşlarını muayene ettiğini belirledi.

    UYURKEN YAKALANDI

    Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından eve baskın düzenleyen ekipler, A.J.’yi evde uyurken yakaladı.

    Evde yapılan aramalarda diş tedavi ünite koltuğu, diş tedavisinde kullanılan cerrahi malzeme ve ilaçlar ile ölçü kalıpları ele geçirildi.

    Kocaeli’de sahte dişçi yakalandı VİDEO

    SORUŞTURULUYOR

    A.J. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli’de sahte dişçi yakalandı #1

    Kocaeli’de sahte dişçi yakalandı #2

    Kocaeli’de sahte dişçi yakalandı #3

    Kocaeli’de sahte dişçi yakalandı #4

    Kocaeli’de sahte dişçi yakalandı #5

    Kocaeli’de sahte dişçi yakalandı #6

    Kocaeli’de sahte dişçi yakalandı #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir