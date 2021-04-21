Kocaeli'de sahte para operasyonu: 3 tutuklama

Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan operasyonda 28 adet sahte 100 TL ile yakalanan 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’de piyasaya sahte para süren şahıslar olduğu ihbarı alan polis ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan inceleme sonrasında kimlikleri belirlenen 3 şahıs, İzmit’te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

28 ADET SAHTE PARA BULUNDU

Şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 28 adet sahte 100 TL ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilen 3 şahıs, tutuklanarak ceza evine gönderildi.





