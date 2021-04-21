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    Kocaeli'de sahte para operasyonu: 3 tutuklama

    Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan operasyonda 28 adet sahte 100 TL ile yakalanan 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 21.04.2021 - 17:05
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 17:21
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    Kocaeli'de sahte para operasyonu: 3 tutuklama

    Kocaeli’de piyasaya sahte para süren şahıslar olduğu ihbarı alan polis ekipleri inceleme başlattı.

    Yapılan inceleme sonrasında kimlikleri belirlenen 3 şahıs, İzmit’te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    28 ADET SAHTE PARA BULUNDU

    Şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 28 adet sahte 100 TL ele geçirdi.

    Emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilen 3 şahıs, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

    sahte para

    sahte para

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