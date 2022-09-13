Kocaeli'de sahte parayla alışveriş yapan öğrenciler için karar çıktı

Sahte parayla alıveriş yaparak tutuklanan 2 genç kız duruşmada, "Doktor olacağım sicilimin kirlenmesini istemiyorum" şeklinde savunma yaptı. Mahkeme heyeti sanıklara hapis cezası verdi.

Kocaeli'de sahte parayla alışveriş yapan M.M.S. ve D.S. gözaltına alınmıştı. İ

İfadeleri alınan 2 zanlının ifadesi ortaya çıktı.

2 bin 300 TL sahte parayla yapılan alışverişin ortaya çıkması sonucunda inceleme başlatan polis ekipleri, T.H.’nin ve C.K.’nin da olaya karıştığını tespit etti.

Şüpheliler, ifadelerinini ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Sicilimin kirlenmesini istemiyorum"

Tutuksuz sanıkların Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi.

Duruşma salonunda avukatlar hazır bulunurken, şehir dışında bulunan M.M.S. ve D.S. SEGBİS ile katıldı.

T.H. ve C.K. isimli sanıklar ise duruşmaya katılmadı. D.S. savunmasında, "Tıp fakültesinde okuyorum, ileride doktor olacağım. Sicilimin kirlenmesini istemiyorum. Baskı sonucu eylemi gerçekleştirdim, beraatimi talep ediyorum" dedi.

"Mağdurların zararlarını giderdim"

Diğer sanık M.M.S. ise "Tehdit ve baskı altında olayı gerçekleştirdim. Mağdurların zararlarını giderdim. Sicilimin kirlenmesini istemiyorum. Üniversiteye gideceğim. Pişmanım, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Avukat savunma yaptı

M.M.S ve D.S.’nin avukatı savunmasında, müvekkillerine sahte paraları T.H.’nın sağladığını belirterek, "Müvekkillerim ilk olayda paraların sahte olduğunu bilmiyorlardı. 20 gün arayla müvekkillerimin suça karışmalarının sebebi T.H.’nin baskı ve tehditleri sebebiyledir" şeklinde konuştu.

2 zanlı hapis cezası aldı

İHA'nın haberine göre, kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan M.M.S. ve D.S.’nin 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Ayrıca heyet, suça karıştığı tespit edilen T.H.’nin 2 yıl 1 ay, C.K.’nin da 1 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.