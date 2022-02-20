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    Kocaeli'de salıncağa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

    Derince ilçesinde parka giden 9 yaşındaki çocuk salıncağın oturağına sıkışınca itfaiye müdahale ederek kurtardı.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 03:11
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    Kocaeli'de salıncağa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

    Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Vadi Sokak üzerinde bulunan bir çocuk parkına annesi ile birlikte giden 9 yaşındaki B.T.Ş. isimli çocuk, salıncağa binerek eğlenmek istedi.

    SALINCAKTA SIKIŞTI, İTFAİYE ÇAĞRILDI

    Bir süre salıncakta sallanan çocuk, daha sonra inemeyince sıkıştığını anladı. Çocuğun annesi de oğlunu salıncaktan çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Kocaeli de salıncağa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı #1

    SALINCAK KESİLEREK KURTARILDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından salıncak kesilerek sıkışan çocuk kurtarıldı. B.T.Ş. isimli çocuk tedbir amaçlı ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

    Kocaeli de salıncağa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı #2

    Kocaeli de salıncağa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı #3

    Kocaeli de salıncağa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı #4


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