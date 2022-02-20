Kocaeli'de salıncağa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Derince ilçesinde parka giden 9 yaşındaki çocuk salıncağın oturağına sıkışınca itfaiye müdahale ederek kurtardı.

Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Vadi Sokak üzerinde bulunan bir çocuk parkına annesi ile birlikte giden 9 yaşındaki B.T.Ş. isimli çocuk, salıncağa binerek eğlenmek istedi.

SALINCAKTA SIKIŞTI, İTFAİYE ÇAĞRILDI

Bir süre salıncakta sallanan çocuk, daha sonra inemeyince sıkıştığını anladı. Çocuğun annesi de oğlunu salıncaktan çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

SALINCAK KESİLEREK KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından salıncak kesilerek sıkışan çocuk kurtarıldı. B.T.Ş. isimli çocuk tedbir amaçlı ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.