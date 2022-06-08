Kocaeli'de saniyeler içinde 2 bin TL'lik hırsızlık

Bir kozmetik mağazasına giren hırsız, kasada gözüne kestirdiği paraları çalıp kayıplara karıştı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Ömerağa Mahallesi'nde kozmetik ürün satışı yapılan mağaza, bölgede dolaşan hırsızın hedefi oldu.

İşletme sahibi Tezcan İlkan, yan taraftaki komşusuna gittiği sırada kimliği belirsiz kişi iş yerine girerek kasada bulunan 2 bin lirayı çaldı ve olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

Yakalama çalışmaları başlatıldı

İş yerine kısa süre sonra dönen İlkan, kasanın açık olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.



Dükkana gelip, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.





"Kasanın yerini biliyormuş"



DHA'nın haberine göre yaşananları anlatan Tezcan İlkan, "Önceki gün iş yerimde yandaki esnaf arkadaşımın yanına uğradım bir şey konuşmak için. 20 saniye içerisinde geri döndüğümde kasamın açık olduğunu gördüm, baktığımda paraların olmadığını gördüm. Hemen polise haber verdim. Kameraları incelediğimde o kişinin ben dükkandan çıktıktan hemen sonra içeri girip kasadan parayı aldığını gördüm. Kasanın yerini biliyormuş çünkü direkt kasaya yönelmiş, 15-20 saniyede alıp kaçıyor. Daha önce dükkana gelip gelmediğini hiç hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle öncesinde bizi izlemiş çünkü direkt kasanın yerini biliyor." dedi.



