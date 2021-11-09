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    Kocaeli'de servis midibüsü dere yatağına uçtu

    Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide meydana gelen kazada, çok sayıda öğrenci yaralandı.
    • İHA
    • 09.11.2021 - 14:59
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 15:38
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    Kocaeli'de servis midibüsü dere yatağına uçtu

    Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Ankara Caddesi üzerinde içinde öğrencilerin bulunduğu servis midibüsü dere yatağına uçtu.

    Kaza üzerine gelen ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

    20 ÖĞRENCİ YARALANDI

    Kazada ilk belirlemelere göre 20 öğrenci yaralandı.

    Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.

    Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kazaya ilişkin açıklama yaptı.

    YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLİYOR

    Yavuz, öğrenci servisinin bağlantı köprüsünden aşağıya devrildiğini belirterek, çevre ilçelerden olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiğini bildirdi.

    Sağlık, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin gereken müdahaleyi yaptığını aktaran Yavuz, yaralıların ambulanslarla hastanelere sevk edilmeye devam ettiğini kaydetti.

    Kocaeli'de servis midibüsü dere yatağına uçtu VİDEO

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    Kocaeli de servis midibüsü dere yatağına uçtu #2

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    Kocaeli de servis midibüsü dere yatağına uçtu #10

    Kocaeli de servis midibüsü dere yatağına uçtu #11

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