Kocaeli'de servis minibüsü devrildi: 7 yaralı

Kocaeli’de vardiyadan çıkan fabrika işçilerini taşıyan servis , bariyerlere çarparak yan yattı. Araçtaki 9 kişiden 7'si yaralandı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi 01.20 sıralarında D100 Karayolu yan yol ayrımı Ankara istikametinde, vardiyadan çıkan fabrika işçilerini taşıyan servis bariyerlere çarparak devrildi.

9 kişiden 7'sinin yaralandığı kazada yaralılar servisin camları kırılarak araçtan çıkarıldı.

YARALILAR CAMLAR KIRILARAK ÇIKARILDI

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve yardıma koşan vatandaşlar tarafından aracın camları kırılarak yaralılar araç içerisinden çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 7 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU

Kaza sebebiyle D100 Karayolu Ankara istikameti bir süreliğine trafiğe kapanırken, trafik akışı yan yoldan sağlandı.

Kazada hurdaya dönen servis minibüsünün çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.