Kocaeli'de sevgilisi evinde ölü bulunan şahıs tahliye edildi

18 yaşındaki genç kızın, birlikte yaşadığı sevgilisinin evinde ölü bulunması sonrasında şüpheli gösterilen erkek arkadaşı, ev hapsiyle tahliye edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 5 Ağustos günü dehşet bir olay yaşandı.

18 yaşındaki Sude Akarsu, bir süredir beraber yaşadığı erkek arkadaşı O.Ö’nün (29) evinde ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sude Akarsu, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından vurulduğu belirlenen Akarsu, hayatını kaybetti.

Evde bulunan erkek arkadaşı O.Ö. ise gözaltına alındı. Sude’nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine O.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Bugün eve gelmezsem polise haber ver"

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede; Sude Akarsu’nun, sosyal medya hesabından annesine, "Anne ben bugün eve geliyorum, yeter artık dayanamıyorum, katlanamıyorum. Ben bugün eve gelmezsem polise haber ver, çünkü beni dövmüş öldürmüş olabilir. Ben diyeceğimi dedim. Ben bugün eve gelmezsem eğer bil ki bir şey yapmıştır bana. Polise haber ver." şeklinde mesaj attığı bilgisi yer aldı.

Genç kızın elinde atış artıkları bulundu

Aynı zamanda iddianamede, Akarsu’nun kanında uyuşturucu madde tespit edildiği, kriminal raporunda ise Sude’nin sağ el swap numunesi üzerinde atış artıkları bulunduğu, sanık O.Ö.’de ise atış artıklarının bulunmadığı belirtildi.

"Uyuşturucu krizine girip bana bağırmaya başladı"

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanığın yargılanmasına başlandı. Salonda taraf avukatları hazır bulunurken, sanık O.Ö. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Savunması için söz hakkı verilen O.Ö., "İddianamede yazıldığı gibi ölüme sebebiyet verme gibi şeyler asılsızdır. Siz ailesi yüzünden intihar ettiğini bilmiyordunuz. Ben bu kızı uyuşturucu batağından kurtardım. Olay günü biz çarşıya gittik. Bağımlısı olduğu için arada krizleri oluyor ve bağırıp çağırıyordu. Yine krize girip bana hakaret etmeye başladı. Ben de ona bağırdım, sonrasında eve geldik, canı alkol istedi.

"Bana bak seni çok seviyorum diyerek kafasına sıktı"

Tanık T.M.D. de yanımızdaydı. Onu alkol almaya gönderdik. O sırada silah, oturduğum koltuğun arasında duruyordu. T.M.D. evden çıktıktan sonra Sude gelip bana sarıldı. Sude bana sarılırken silahı almış, ben bunu fark etmedim. Sude evin kapısına doğru gidip bana dönerek ’Bana bak, seni çok seviyorum’ diyerek kafasına sıktı. Sevdiğim kadını gözümün önünde kaybettim, yardım etmeye fırsatım olmadı. 112’yi ben aradım, bir kadına bunu yapamam, 3 kız çocuğu babasıyım." dedi.

"Tek pişmanlığım silahı orada tutmak"

Savunmasına devam eden O.Ö., "Sude’nin annesi bizim ilişkimiz için kendisine ‘Ölsen de öldürsen de seni vermem’ dedi. Sude’nin ablasının eski kocası, bu kızı uyuşturucuya düşürmüş. Ben Sude’yi bunların içinden aldım. Tek pişmanlığım o silahı orada tutmak. Sude’ye uyuşturucu verenlerle kavgaları oluyordu, bu sebeple hasımlar edindim. Olayla 3 gün önce hasımlarım silahla kapımıza dayanıp beni öldürmeye çalıştılar, silah o yüzden oradaydı.

"Sude'ye çocuğum gibi bakıyordum"

Sude daha önce AMATEM’e gitti, ancak yatmamış. Oradan çıktıktan sonra bir parkta kollarını kesmiş. Sude’ye çocuğum gibi bakıyordum. Ben onu darbediyor olsam beni polise şikayet ederdi. İddianamede yer alan ses kaydı yarımdır, o ses kaydının devamı var. Sude’nin ablasıyla oturduğumuzda bunu şaka olsun diye yaptığını söyledi. Ablasının da bundan haberi var. Bu mesajın ertesi gününde ablasıyla birlikte parkta oturduk. Ablası kendisine ‘Böyle yapma’ diye uyardı. Sude de ‘O zaman siz de benimle ilgilenin’ dedi. Hasımlarım bana saldırmak için eve geldiğinde mermiyi namluya sürmüştüm, sonra çıkarmadım öyle kaldı. Sude silahı aldığında mermi namludaydı." dedi.

"Evlerine gittim ama kızımı göremedim"

Sanıktan şikayetçi olan Sude’nin annesi, "Kızımı uyuşturucu tedavisi için sürekli ben hastaneye götürdüm. Sanıkla görüşmesine tepki gösterdim. Biz bu kişiyi evli olarak biliyorduk, ayrıca iyi biri olmadığını duymuştuk. Uyuşturucu tedavisini kendisinin yaptırdığı yalandır. Bu kişi hayatımıza girmeden önce kızımı hastaneye götürüyordum. Konuşmak için defalarca bunların evine gittim ama hiçbir zaman kızımı göremedim. Karakola defalarca şikayette bulundum. Kızımın korkup çekindiği şeyler her zaman oldu. Defalarca kendisine sormama rağmen hiç anlatmadı.





"Bir sorun olduğunu anladım, sordum anlatmadı"

Ben onlara bazen sinirle bazen de sevgiyle yaklaşıyordum. Kızımla aramızda duygusal mesajlaşmalar oldu. En son ‘Anne bugün eve geleceğim, gelmezsem beni öldürmüştür’ dedi. Birkaç saat sonra Sude durgun bir ses tonuyla ‘Gelmeyeceğim’ diye ses kaydı yolladı. Kızımın ses tonundan bir sorun olduğunu anladım, sordum ama anlatmadı.

"Polisler kızımı kapıma getirdi"

Tanımadığımız insanlar bize ulaşıp, sanığın kızımı dövdüğünü söylüyordu. Saçından tutup sürüklediğini duyduk. Olaydan bir hafta önce 02.00’de polisler kızımı benim kapıma getirdi. Polislerin yanında ’O beni dövdü polise sığındım’ dedi. Benim kızım intihar etmez, tetiğe bastıysa mecbur kalmıştır. Raporda belli, vücudunun her yeri morarmış. Uyluk kemiği bile morarmış. Vücudun orası nasıl morarır? Kızımı en son, polisler saat 02.00’de getirdiğinde gördüm. Ertesi gün işe gittiğimde sanık gelip kızımı almış, sonra kızımı bir daha görmedim." şeklinde konuştu.

"Olaydan bir gün önce saçından sürükledi"

Sanığın Sude’ye şiddet uyguladığını gördüğünü söyleyen komşu B.A., "Sanığı komşum olması sebebiyle tanırım. Sude’nin ablası ise iş yerimin karşısında çalışıyordu, Sude’yi daha önce bir kez görmüştüm. Sanıkla birlikte yaşamaya başladıktan sonra Sude’ye tanıdım ve ablasına burada yaşadıklarını söyledim çünkü ailesi nerede olduğunu bilmiyordu. Olaydan bir gün önce kavgalarına şahit oldum. Evden yüksek sesle bağırışmalar geliyordu. Sonra Sude ağlayarak evden çıktı. Sanık saçından tutarak evin içine çekti. İkinci kez çıktığında sanık tekrar boynundan tutarak içeriye aldı.

"Sanığın Sude diye bağırdığını duydum"

Bir süre sonra Sude ağlayarak tekrar dışarı çıktı. Aynı günün akşamında tekrar gördüğümde Sude elinde market poşetleriyle hiçbir şey olmamış gibi evine geldi. Olay olduğunda ben evin arka kısmındaki odadaydım. Sanığın ‘Sude Sude’ diye bağırdığını duydum ancak silah sesi duymadım." ifadelerini kullandı.

"Sanığın hasımları vardı, silahsız gezmezdi"

Olay günü sanığın evinde olan T.M.D., "Sanık aile dostumuzdur. Kendisini 5-6 senedir, Sude ablayı 4-5 aydır tanıyorum. Sude abla uyuşturucu bağımlısıydı, sanık onu hastaneye götürüyordu. Olay günü beraber oturup film izledik daha sonra ben alkol almak için evden çıktım. Nişan yapmaktan söz ediyorlardı. Büfeye gidip geldim, eve döndüğümde Sude abla yerdeydi sanık ambulansı aramıştı, ben peşinden bir daha aradım. Sanığın hasımları vardı o yüzden silahsız gezmezdi." dedi.

"Kendini öldür bu eve gelme"

Sanık O.Ö.’nün annesi S.G. ise "Sude sokakta yaşayan bir çocuktu, benim çocuklarımı yıllardır tanır. Annesi Sude’yi evden attı. Annesinin ‘Kendini öldür bu eve gelme’ dediğini ben duydum. Benim oğlum suçluysa cezasını çeksin, mahkemeniz iyisini bilir. Oğlumla Sude arasında kıskançlık sebebiyle kavga çıkıyordu.

"Birini öldürecek olsa 3 çocuğunun annesini öldürür"

Ayrıca oğlum ona uyuşturucu vermediği için kavga ediyorlardı. Oğlum agresif bir çocuk ama birini öldürecek olsaydı 3 çocuğunun annesini öldürürdü. Sude 16 yaşından beri sokaktaydı." diye konuştu.

Ev hapsi verilerek tahliye edildi

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, delillerin gizlenme veya değiştirilme ihtimalinin bulunmaması sebebiyle sanık O.Ö.’nün ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.