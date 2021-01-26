Kocaeli'de sevgilisini döven şahıs yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 18 yaşından küçük bir şahıs, aynı yaştaki sevgilisine şiddet uyguladı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kuruçeşme Hülya Sokak’ta meydana gelen olayda, 18 yaşından küçük olduğu belirlenen Emirhan Ü. adlı şahıs, aynı yaşlardaki sevgilisi olan kızın ayrılmak istediğini söylemesinin ardından darbederek cep telefonu kamerası ile kayda aldırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin hızla yayılarak tepki görmesi sonucu E.Ü. adlı şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de sevgilisini döven şahıs ViDEO









