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    Kocaeli'de sevgilisini öldürüp teslim olan şahsın duruşması ertelendi

    Ticari taksi içerisinde sevgilisini başından vurarak öldürüp emniyete teslim olan şahıs için müebbet hapis talep edildi. Mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
    • 28.09.2022 - 16:05
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    Kocaeli'de sevgilisini öldürüp teslim olan şahsın duruşması ertelendi

    Kocaeli'de 28 Ekim 2021 tarihinde korkunç bir olay yaşadı.

    Gölcük'te yaşanan olayda Ali Akbaba isimli şahıs, taksiye binerek sevgilisi Seyhan Gözer'i işe bırakmak istedi.

    Araçta bir süre sohbet eden çift arasında bir anda tartışma yaşandı. Ali Akbaba, silahla sevgilisi Seyhan Gözer’i başından vurdu.

    Şoförü de tehdit ederek emniyete götürmesini isteyen Akbaba, hastaneye gitmesine de engel oldu.

    Cesedin bulunduğu taksiyle emniyete gitti

    İçinde ceset bulunan taksi ile Gölcük ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen şahıs, kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. İlk olarak bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyetin bahçesine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Seyhan Gözer'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Kocaeli de sevgilisini öldürüp teslim olan şahsın duruşması ertelendi #1

    Duruşma görüldü

    Ali Akbaba ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanığın, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık Ali Akbaba, tanıklar ve Seyhan Gözer'in oğlu katıldı.

    Müebbet hapis istemi

    Savunması için söz hakkı verilen sanık, "Takdir mahkemenin" dedi. Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaasında, sanık Ali Akbaba'nın Seyhan Gözer'i "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi

    Aynı zamanda mütalaada, sanığın cinayet anında taksiyi kullanan E.K.'yi silahla tehdit suçundan 5 yıl ve ateşli silahların kullanımına muhalefet suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 8 yıl hapis cezası alması talep edildi.

    Kocaeli de sevgilisini öldürüp teslim olan şahsın duruşması ertelendi #2

    Duruşma ertelendi

    Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

    Kocaeli de sevgilisini öldürüp teslim olan şahsın duruşması ertelendi #3


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