Kocaeli'de seyir halindeki sürücünün otomobili yandı

Seyir halindeyken otomobili alevlenen sürücü, vatandaşların uyarısıyla aracından inerken, faciadan dönülen olay kameraya yansıdı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi'nde bulunan caddede seyir halinde olan Sezer Çakır yönetimindeki otomobilin elektrik tesisatında oluşan kısa devre yangına sebep oldu.

İHA'nın haberine göre; otomobilin yandığını fark edemeyen sürücü Çakır, çevredeki vatandaşların uyarıları neticesinde aracını durdurdu.

Vatandaşların uyarısıyla faciadan dönüldü

Otomobilden aşağıya inen sürücü durumu fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Bu esnada ise çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin bölgeye gelmesi ile birlikte yangın tamamen söndürüldü.