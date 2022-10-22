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    Kocaeli’de seyircilerle özel güvenlik arasında kavga

    Bir spor organizasyonda alana girmek isteyen seyirciler tribünden atladı. Engel olmaya çalışan güvenlik güçleriyle sahaya atlayanlar arasında kavga çıktı.
    • 22.10.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 09:40
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    Kocaeli’de seyircilerle özel güvenlik arasında kavga

    Kocaeli’de karma dövüş sanatları (MMA) müsabakaları düzenlendi.

    Bir grup seyirci, Türk sporcu Kadir Dalkıran’ı desteklemek için Şehit Polis Recep Topaloğlu Salonu’ndaki yerini aldı.

    Tribünden atlamak istediler

    Müsabakada Kadir Dalkıran’ın rakibini yenmesi üzerine seyirciler tribünden alana atlamak istedi.

    O sıra özel güvenlik görevlileri, alana yaklaşmalarına engel olmaya çalışınca tartışma başladı.

    Kocaeli’de tribünden atlayan seyircilerle özel güvenlik arasında çıkan kavga VİDEO

    Arbede yaşandı

    Sporcu Kadir Dalkıran, mikrofonla ‘sakin olun’ çağrısı yapsa da tartışma devam etti.

    Seyircilerin duruma tepki göstermesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı.

    Çıkan kavganın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli’de seyircilerle özel güvenlik arasında kavga #1

    Taşkınlık çıkaranları polis uzaklaştırdı

    Polis ekipleri tarafından taşkınlık çıkaran vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı.

    Tekrar sıkıntı yaşanmaması adına salon içerisinde ve dışarısında görev alan polis ve bekçi sayısı artırıldı.

    İHA’nın haberine göre olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli’de seyircilerle özel güvenlik arasında kavga #2

    Kocaeli’de seyircilerle özel güvenlik arasında kavga #3


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