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- Kocaeli’de seyircilerle özel güvenlik arasında kavga
Kocaeli’de seyircilerle özel güvenlik arasında kavga
- 22.10.2022 - 09:28
- Güncelleme : 22.10.2022 - 09:40
Kocaeli’de karma dövüş sanatları (MMA) müsabakaları düzenlendi.
Bir grup seyirci, Türk sporcu Kadir Dalkıran’ı desteklemek için Şehit Polis Recep Topaloğlu Salonu’ndaki yerini aldı.
Tribünden atlamak istediler
Müsabakada Kadir Dalkıran’ın rakibini yenmesi üzerine seyirciler tribünden alana atlamak istedi.
O sıra özel güvenlik görevlileri, alana yaklaşmalarına engel olmaya çalışınca tartışma başladı.
Kocaeli’de tribünden atlayan seyircilerle özel güvenlik arasında çıkan kavga VİDEO
Arbede yaşandı
Sporcu Kadir Dalkıran, mikrofonla ‘sakin olun’ çağrısı yapsa da tartışma devam etti.
Seyircilerin duruma tepki göstermesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı.
Çıkan kavganın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Taşkınlık çıkaranları polis uzaklaştırdı
Polis ekipleri tarafından taşkınlık çıkaran vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı.
Tekrar sıkıntı yaşanmaması adına salon içerisinde ve dışarısında görev alan polis ve bekçi sayısı artırıldı.
İHA’nın haberine göre olayla ilgili inceleme başlatıldı.