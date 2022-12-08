Kocaeli’de şiddet gördüğünü iddia eden kadın boşanmak için yardım istedi

Şiddet gördüğü eşinden şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldıran kadın, avukat tutacak parası olmadığını belirterek yardım talebinde bulundu.

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan Emine Sağır, 2009 yılında görücü usulüyle evlendiği Ferdi Sağır'dan şu an 6 ile 8 yaşlarında olan 2 kız çocuğu sahibi oldu.

Evliliğinden bir süre sonra eşinden şiddet görmeye başladığını söyleyen Emine Sağır, defalarca şikayetçi olmasının ardından Ferdi Sağır'ın (42) para cezası ve caydırıcı cezalara mahkum olduğunu belirtti.

‘Yeniden şiddet uygulamaya başladı’ iddiası

Ailesinin ve eşinin akrabalarının araya girmesiyle yeniden barışarak bir araya geldiklerini ifade eden 38 yaşındaki kadın, daha sonra eşinin yeniden kendisine ve çocuklara şiddet uygulamaya başladığını dile getirdi.

“Korktum ve davalarımı geri çektim”

DHA'ya konuşan Sağır, “Bana ve çocuklara fiziki olarak şiddet uygulamaya başladı, çocuklarımla psikolojimiz bozuldu. Boşanma davası açtım ama bu defa ailemi tehdit etmeye başladı. Özellikle kardeşime kafayı takmış ve ‘kardeşini öldüreceğim, babanı öldüreceğim’ gibi tehditlerde bulunuyordu. Korktum ve davalarımı geri çektim. Ailemin evi kurşunlandı, babası beni alarak memleketi Giresun'a götürdü.” dedi.

'Arada 2 tane çocuk var, barıştıralım'

Geçen yıl eşinin ailesinin yanında kaldığı sırada konunun medyada yer almasının ardından kayınpederinin kendisini bu nedenle yanında istemediğini ve tekrar Gebze'deki ailesinin yanına geldiğini söyleyen Emine Sağır, şöyle devam etti:

“Bu sırada eşimin amcasının oğlu araya girerek, 'Arada 2 tane çocuk var, barıştıralım' diyerek geçen eylül ayında barıştırdılar. Barıştıktan 2 ay sonra yeniden hem sözlü hem de fiziksel şiddet uygulamaya başladı, gözümün önünde çocuklarıma şiddet uyguladı. En son geçen hafta kızım bütün derslerinden 100 puan almıştı, bir tek matematikten zayıf almıştı.

Çocuklar dayılarından yardım istedi

Bu nedenle kendi kafasını duvara vurdu, hem de çocuğun ellerine vurmaya, küfretmeye başladı. Bu sırada çocuğumu elinden kurtarmaya çalışırken, benim de saçımdan tutup vücudumun çeşitli yerlerine darp uyguladı. Zilin çalması üzerine kapıyı açtı, kardeşimin elinde çocuklar için aldığı çikolata vardı. Çocuklar koşarak dayısının bacaklarına sarılıp, 'Dayı bizi kurtar, babam bize şiddet uyguluyor, küfrediyor, psikolojimiz bozuldu’ dedi.





Yoldan geçenler darbetti

Eşim, kardeşime kafa atmaya çalıştı, kardeşimin kendisini geri çekerek kurtardı. Ben ikisini de ayırmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Yerden taş alarak kafasının önünden ve arkasından vurdum ama hala kardeşimi bırakmıyordu, yoldan geçenlerden yardım istedim. Yoldan geçenler, 'Eşine ve çocuklarına nasıl şiddet uygularsın?' diyerek bunu darbettiler.” diye konuştu.

Boşanmak için destek istedi

Pazartesi günü polis merkezine giderek eşi hakkında şikayetçi olduğunu ve uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten Emine Sağır, “Boşanmak istiyorum, kesinleşmiş cezaları var, bu cezalarını çekmesini istiyorum, çocuklarımla bana yardım edilmesini istiyorum. Avukat tutacak durumum yok, destek bekliyorum.” dedi.

Sığınma evinde kalmak istemiyor

Eşine elektronik kelepçe takılması yönünde şikayette bulunduğunu da söyleyen Emine Sağır, “Evden uzaklaştırma kararı çıkarttırdım. Giresun'da 2020 yılında 2 hafta sığınma evinde kalmıştım, çocuklarım bu nedenle eğitimden uzak kalıyor, o arada çocuklarımın psikolojisi iyice bozuluyor. Sürekli olarak evlerine ne zaman gideceklerini soruyorlar. Evimden çıkmak istemiyorum. Hem evimde kalıyor hem ceza almıyor, olan çocuklarımla bana oluyor. Çocuklarımla birlikte evimde oturmak istiyorum. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum.” diye konuştu.