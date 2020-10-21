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    Kocaeli’de silah seslerini duyup balkona çıkan kişi yaralandı

    Sokakta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya bakmak için balkona çıkan 33 yaşındaki adamın başına saçma isabet etti.
    • DHA
    • 21.10.2020 - 07:10
    • Güncelleme : 21.10.2020 - 07:10
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    Kocaeli’de silah seslerini duyup balkona çıkan kişi yaralandı

    Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak’ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

    Silah sesleri üzerine Taner Çakmak (33), balkona çıktığı sırada başına isabet eden saçma ile ağır yaralandı.

    Komşuları, polisi ve 112 Acili arayarak yardım istedi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Taner Çakmak’ı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Sokakta park halinde bulunan bir otomobil de arka camına isabet eden saçmalar nedeniyle zarar gördü.

    Kocaeli’de silah seslerini duyup balkona çıkan kişi yaralandı #1

    KARDEŞİNİ UYARMASINA RAĞMEN ÇIKTI

    Kardeşini balkona çıkmaması konusunda uyardığını söyleyen yaralanan Hülya Çakmak, “Kardeşim dışarıda silah sesleri var diyerek bana, “Sakın çıkma balkona” dedi. Ben de ona, 'sen de çıkma, içeri gir hemen' dedim. Baktım kanlar içerisinde yerde yatıyordu” dedi.

    Kocaeli’de silah seslerini duyup balkona çıkan kişi yaralandı #2

    KAMYONET TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

    Polis olay yerinde yaptığı inceleme sonrası ateş eden şahıslara ait olduğu iddia edilen bir kamyoneti Atalar Mahallesi Gülbahar Sokak’ta terk edilmiş halde buldu.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Kocaeli’de silah seslerini duyup balkona çıkan kişi yaralandı #3

    Kocaeli’de silah seslerini duyup balkona çıkan kişi yaralandı #4

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