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- Kocaeli'de silahını temizlemek isterken ayağından vuruldu
Kocaeli'de silahını temizlemek isterken ayağından vuruldu
Temizlemek için eline aldığı silahın kazayla ateş alması sonucu kendini vuran şahıs yaralandı.
- İHA
- 17.01.2021 - 16:21
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Tepeköy Mahallesi’ndeki bir binanın 1. katında, E.İ. silahını temizlerken silahı bir anda ateş aldı.
Ne olduğunu anlayamayan E.İ, ayağından yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. E.İ., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.