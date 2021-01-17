Euro
9.0118
0.49%
Dolar
7.4586
1.33%
Altın
437.78
0.06%
Borsa
1.524
-1.43%
Bitcoin
267.879
-3.28%
EXEN Coin
16.23
31.95%
0ºC
İstanbul
Çok bulutlu 0 C

    Kocaeli'de silahını temizlemek isterken ayağından vuruldu

    Temizlemek için eline aldığı silahın kazayla ateş alması sonucu kendini vuran şahıs yaralandı.
    • İHA
    • 17.01.2021 - 16:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de silahını temizlemek isterken ayağından vuruldu

    Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Tepeköy Mahallesi’ndeki bir binanın 1. katında, E.İ. silahını temizlerken silahı bir anda ateş aldı.

    Ne olduğunu anlayamayan E.İ, ayağından yaralandı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. E.İ., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi.

    Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
    Kocaeli de silahını temizlemek isterken ayağından vuruldu #1

    Kocaeli de silahını temizlemek isterken ayağından vuruldu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir