Kocaeli'de silahlı saldırıda anne ve 2 çocuğu ölümden döndü

Kocaeli'de felaketin eşiğinden kıl payı dönüldü.
Körfez ilçesinde 11.30 sıralarında kimliği henüz tespit edilemeyen motosiklet kasklı 2 şahıs, bir oto galeriye silahlı saldırı gerçekleştirdi.
Kurşunun bacağına isabet ettiği oto galeri sahibi Y.Z., kanlar içinde yer yığıldı.
Hastaneye kaldırıldı
Galeride çalışan S.K. isimli kişi de tabancayla ateş ederek saldırganlara karşılık verdi.
Saldırganlar olay yerinden kaçarken Y.Z., bir esnafın aracıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kurşunlar daireye isabet etti
Öte yandan, silahlı çatışma esnasında ateşlenen mermilerden biri, çevredeki 3 katlı apartmanın 1. katındaki daireye isabet etti.
Oturma odasının camını kıran mermi, soba borusunu deldi.
Yara almadan kurtuldular
O esnada oturma odasında bulunan anne ve 2 çocuğu, olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, caddede 14 mermi kovanı tespit edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattıHaber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış