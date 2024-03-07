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Kocaeli'de silahlı saldırıda anne ve 2 çocuğu ölümden döndü

Kocaeli'de silahlı saldırıda anne ve 2 çocuğu ölümden döndü Kimliği tespit edilemeyen 2 şahıs oto galeriye gelerek ateş açtı, mermilerden biri üst katta bulunan bir eve isabet ederken 2 çocuk ve annelerini ölümden döndü. Polis ekipleri yaşanan silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.