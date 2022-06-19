Kocaeli'de sınav dönüşü kaza geçirdiler: 4 yaralı

Üniversite sınavına girenlerin de içinde olduğu 3 aracın karıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmit'e giden Mert Özünlü idaresindeki otomobil, hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen Cengiz Uçar'ın kullandığı otomobile vurdu.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araba, daha sonra Abdullah Sadıç idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

4 yaralı

DHA'nın haberine göre; kazada sürücü Sadıç, üniversite sınavına giren kızları Yasenur ile Yasemin Sadıç ve sürücü Özünlü yaralandı.

Diğer araçtaki sürücü Uçar ile yine sınavdan döndükleri belirtilen iki kızları, kazadan yara almadan kurtuldu.

Hastaneye kaldırıldılar

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.





















