Kocaeli'de sinir krizi geçirdi, polis çareyi kelepçelemekte buldu

İHA
Kocaeli'de akılalmaz bir olay yaşandı.
Gebze ilçesinde meydana gelen olayda, 4 katlı binanın 3. katında sinir krizi geçiren H.K. (51) kendini eve kilitledi.
H.K.’ye ulaşmayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Daireye merdivenle girdiler
Polis ekiplerince dairenin kapısı çalınsa da H.K., kapıyı açmadı. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, teleskobik merdiven yardımıyla dairenin penceresinden içeriye girdi.
Kelepçeyle ambulansa alındı
H.K., polis ve itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Güçlükle sakinleştirilen H.K., kelepçelenerek ambulansa taşındı.
H.K. ambulansa bindirildikten sonra kelepçe çıkarılarak, Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)