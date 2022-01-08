Yolda yürüdüğü esnada bir anda başıboş köpeklerle karşılaşan çocuk, bacağından yaralandı.

Dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yürüyen 15 yaşındaki çocuk, sokak köpekleri yüzünden korku dolu anlar yaşadı.

2 köpek tarafından sıkıştırılan çocuk yolunu değiştirip kaçmaya çalıştı ancak çocuğun karşısına bu kez 3 köpek daha çıktı.

NEREYE KAÇACAĞINI ŞAŞIRDI

Bacağından ısırılan ve neye uğradığını şaşıran çocuk, önce yoldan geçen şahsın yanına oradan da bir kuyumcu dükkanına sığındı. Dükkan çalışanları çocuğa yardım ederek bacağına pansuman yaptı. Bir süre dükkanda dinlenen çocuk, kendi imkanları ile hastaneye gitti.

Köpeğin çocuğa saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, başka bir saatte ise iki kadının köpekten kaçtığı görülüyor.

Kocaeli'de sokak köpekleri yolda yürüyen çocuğu sıkıştırdı