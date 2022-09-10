Kocaeli'de sokak ortasında bıçaklandılar, taksi tutup hastaneye gittiler

Kocaeli’de sokakta yürüyen 2 kişi, motosikletle geçen kişi ya da kişiler tarafından bıçakla yaralandı. Yaralı 2 şahıs, taksi tutarak hastaneye gitti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi Akasya Sokak üzerinde, sevgili oldukları iddia edilen Y.D. (29) ve erkek arkadaşı U.G.(34) yürürken motosikletle geçen kişi ya da kişiler tarafından sokak üzerinde bıçakla yaralandı.

Taksiyle hastaneye gittiler

Motosiklet hızla olay yerinden uzaklaşırken yaralanan 2 şahıs ise taksiyle Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yolunu tutarak tedavi altına alındı. Hastaneye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.





Yaralıların durumu iyi

İHA'nın haberine göre, motosikletteki şahıs ya da şahısları arama çalışmaları devam ederken bıçaklanan 2 kişinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.



