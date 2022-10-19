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    Kocaeli'de alkollü grup arasında çıkan kavgada bir kişi öldü

    İzmit ilçesinde alkollü iki grup arasında çıkan tartışmada kan döküldü. 28 yaşındaki genç silahla vurularak yaşamını yitirdi.
    • 19.10.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 09:49
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    Kocaeli'de alkollü grup arasında çıkan kavgada bir kişi öldü

    Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak’ta alkollü iki grup, sokak ortasında bilinmeyen bir sebeple tartıştı.

    Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine girdi. Bu esnada ismi öğrenilemeyen bir şüpheli, 28 yaşındaki Emrah Akkuş’a defalarca ateş etti.

    Şüpheli olay yerinden kaçtı

    Kurşunların hedefi olan Akkuş ve bir kişi yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

    112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Emrah Akkuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisinin ise SEKA Devlet Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.

    Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, cinayet büro amirliği ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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