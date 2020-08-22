İsmi öğrenilemeyen bir şahsın, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından merdiven başında darbedildiği o anlar kameraya yansıdı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Köşklü Çeşme Mahallesi'nde, bir iş yerinin merdivenlerinde, ismi öğrenilemeyen kişi ile kimlikleri belirsiz 2 kişi arasında tartışma çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, iki şahıs diğer şahsı darbetmeye başladı. Yumruk ve tekme atan ikiliye yanlarındaki bir kişi engel olmak istese de başarılı olamadı.

İkili tarafından merdivenden itilen kişi, daha sonra bir minibüsün arkasına oturarak, ağlamaya başladı.

Kocaeli'de sokak ortasında darp

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Yaşanan bu anların görüntüsü sosyal medyaya yayılırken, izleyenler ise olaya oldukça tepki gösterdi.