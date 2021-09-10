Kocaeli'de sokak ortasında eşini darbeden şahıs tutuklandı

Eşi Gülay C. ile karşılaşan ve onu önce darbeden ardından vurarak ağırlayan Yunus C., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde karşılaşan Yunus C. ve boşanma aşamasında olduğu eşi Gülay C., konuşmaya başladı.

Bir süre konuşan ikilinin arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Yunus C., eşini sokak ortasında darbetti ardından yanında getirdiği silahla ateş etmeye başladı.

Vücuduna 4 mermi isabet etmesiyle yaralanan Gülay C., kanlar içinde yere yığıldı.

ÇEVREDEKİLER ÖFKELİ KOCAYA MÜDAHALE ETTİ

Silah seslerini duyup dışarıya çıkan vatandaşlar olaya müdahale etmek isteyince, gözü dönmüş koca silahı bu kez yardıma gelen vatandaşlara doğrulttu.

Yaralı kadının eşinin elinden silahı almasıyla birlikte hamle yapan vatandaşlar, Yunus C.'yi kıskıvrak yakaladı.

Vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İLK TEDAVİ OLAY YERİNDE

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Daha sonra ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Gülay C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayın ardından gözaltına alınan gözü dönmüş koca, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözü dönmüş koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.