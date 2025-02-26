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İHA

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde olay yerine gelen otomobilden A.Ş. isimli şahsa ateş edildi.

Kurşunların isabet ettiği A.Ş. yaralandı.

Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca kurşunlar bir iş yerinin camına isabet etti.

Otomobilde 2 kişinin bulunduğu ancak kimliklerinin henüz tespit edilemediği öğrenildi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Olay, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntüde otomobilin caddeye geldiği, bir süre sonra silah sesini duyan vatandaşların panikle kaçtıkları ve otomobilin olay yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.