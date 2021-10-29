Kocaeli'de sokakta satırlı kavga

Husumetli 2 şahıs arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine satır ve döner bıçağıyla saldırdı. Cadde ortasındaki kavga anları, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, daha önce aralarında husumet bulunan A.D. ile Mustafa G., cadde üzerinde karşılaştı.

İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşü.

BABASINI DA DARBETTİ

A.D. tarafından darp edilen Mustafa G., babasını arayarak olayı anlattı. A.D., Mustafa G.’nin olay yerine gelen babasına da saldırdı.

Ardından olay yerine Mustafa G.’nin ağabeyi Yasin G. geldi.

Kocaeli'de cadde üzerinde satırlı bıçaklı kavga VİDEO

BİRİ SATIRLA DİĞERİ BIÇAKLA SALDIRDI

Babası ve kardeşinin darbedildiği görerek öfkelenen Yasin G., cadde üzerindeki pideciden aldığı satır ile A.D.’nin yüzünü kesti.

Yaralanan A.D. ise kavganın daha da büyümesiyle cadde üzerindeki başka bir işe yerinden döner bıçağı alarak, Yasin G.’nin üzerine koştu.

GÖZALTINA ALINDILAR

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. A.D., Yasin G.’nin üzerine koştuğu sırada bölgeye gelen polis ekipleri olaya hemen müdahale etti. Şahıslar gözaltına alındı.



