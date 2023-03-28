Kocaeli'de sosyal medya hesabı üzerinden iş başvurusunda bulundu, dolandırıldı Facebook üzerinden iş başvurusunda bulunan şahıs, pasaport masrafı ve şirket teminatı adı altında dolandırıldı. Şikayet üzerine gözaltına alınan dolandırıcı kadın tutuklanırken, görülen karar duruşmasında 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İHA

Kocaeli'de oturan 32 yaşındaki O.D., sosyal medya hesabı Facebook üzerinden gördüğü iş ilanına başvuruda bulunarak sayfada kayıtlı numarayı aradı.

Telefondaki kişi O.D.’den, pasaport masrafı ve şirket teminatı olarak toplam bin 540 TL para istedi.

Tutuklandı

Parayı yatırmasına rağmen işe alınmayan ve kendisinden tekrar para istenilmesinden şüphelenen O.D., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Olayı araştıran polis ekipleri, N.S. (65) isimli kadını gözaltına aldı.

İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kartlarım çalındı, benim bilgim yok"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Sanık N.S., SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen N.S., “Bazı kişiler zorla arsamı elimden almaya çalıştı. Daha sonra bıçak kullanarak, çantamı çaldılar. Kartlarım da çantamın içindeydi. Kartlarım dolandırıcılıkta kullanmış ancak benim bilgim yok.” dedi.

3 yıl hapis cezası aldı

Sanığın Antalya 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde de dolandırıcılık suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve suçu tekrarladığı anlaşıldı.

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda N.S.’ye 3 yıl hapis ve 3 bin 80 TL para cezası verdi.