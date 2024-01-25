Kocaeli'de sosyal medyada müstehcen yayınlar yapan kadın gözaltına alındı Gebze ilçesinde sosyal medya üzerinden müstehcen yayın yaptığı belirlenen 21 yaşındaki E.N.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

DHA

Sosyal medyada fenomenlere yönelik her gün yeni bir şikayet ortaya çıkıyor.

Söz konusu şikayetlere bu kez de müstehcenlik eklendi.

Sosyal medya üzerinden müstehcen yayın ya da paylaşımlar yaparak takipçi artıran, reyting yapan, bağış adı altında para temin eden ve buna özendiren kişilere yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Kocaeli Asayiş Daire Başkanlığı ekipleri E.N.S.’nin sosyal medya platformu Instagram üzerinden müstehcen yayınlar yaptığını tespit etti.

Gözaltına alındı

Başlatılan soruşturma kapsamında E.N.S., Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. E.N.S. işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)