Kocaeli'de sosyal medyadan eşine istek atan kuzenini öldürdü

Sosyal medyadan Ö.B.'nin eşi M.B.'ye istek atan Ali Kemal Bayır, Ö.B. tarafından öldürüldü. "Ben olay yerine Kemal'i öldürmek amacıyla gitmedim" diyen şahsın yargılandığı davada duruşma ertelendi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Ballar Mahallesi'nde 5 Kasım 2021 tarihinde yaşanan olayda Ali Kemal Bayır, fındık bahçesinde kuzeni Ö.B. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.B., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı.

Salonda taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Ö.B. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

"Eşime sosyal medya üzerinden arkadaşlık isteği yollamıştı"

Savunması için söz hakkı verilen Ö.B., "Olay tarihinde eşimle boşanma aşamasında olduğum için kendisi babasının evinde kalıyordu. Maktul Kemal'in sık sık kayınbabamın evine gittiğini çocuklarımdan duyuyordum.

Biz evlenmeden önce kendisi, benim eşimle görüştüğüne dair dedikodular çıkarmıştı. Bu olaydan 3 yıl önce Kemal benim eşime sosyal medya üzerinden arkadaşlık isteği yollamıştı.

Boşanma aşamasında olduğumuzu duyunca da tekrar eşime arkadaşlık isteği ve mesajlar yolladığını eşim bana söyledi. Eşime istek atmasından ve kızımın etrafında bulunmasından rahatsız oldum. Ben kızıma mesaj atarak Kemal'den uzak durmasını söyledim." dedi.

Olay gününü anlatan Ö.B., şu ifadeleri kullandı;

"Ben olay yerine Kemal'i öldürmek amacıyla gitmedim"



"Çocuklarımı izlerken yoldan bana doğru Kemal'in geldiğini gördüm. Kemal de beni gördü ve ürktü. Kendisine, 'Benim eşime nasıl mesaj atarsın?' diye sordum ve hakaret ettim. Üstüme saldırdı ve göğsüme bıçak sapladı.

Gece karanlığında olduğu için ilk başta bıçağı fark etmemiştim. Ben de gece sokak hayvanlarından kendimi korumak için bıçak taşıyordum. Bıçağı çıkarıp rastgele birbirimize salladık. Kemal yaralandı ve koşarak uzaklaştı.

Ben yaralandığını fark ettim ancak koştuğu için öldürücü bir darbe olduğunu düşünmedim. Panikleyerek eve gittim ve bir süre oturdum. Sabah olduğunda Kemal'in öldüğünü babam bana söyledi.

Ben olay yerine Kemal'i öldürmek amacıyla gitmedim, isteseydim daha önce yapabilirdim. Tesadüfen karşılaştık, üzerime atılı suçu kabul etmiyorum, tahliye ve beraatimi istiyorum."

"Sanıktan şikayetçiyim, en ağır cezayı almasını istiyorum"



Söz hakkı alan maktulün ağabeyi Ferat Bayır, "Sanık, 2017 yılında benim yanıma gelerek Kemal'in eşine sosyal medyadan arkadaşlık istediği gönderdiğini söyledi.

Ben de sanığa Kemal'in okuma yazmasının olmadığını, bir yanlışlık olabileceğini ancak kendisini uyaracağımı söyledim. Sanıktan şikayetçiyim, en ağır cezayı almasını istiyorum." şeklinde konuştu.

"2 kere bana istek gönderdi"



Sanığın eşi M.B. ise "Eşim ile boşanma aşamamız devam ediyor. Kemal'in bana sosyal medya üzerinden arkadaşlık isteği gönderdiği hususu doğrudur.

2 kere bana istek gönderdi. Eşime, Kemal'in bana arkadaşlık istediği gönderdiğini söylemedim. Kemal'i sosyal medyadan engellediğim için eşim bunu telefonumdan fark etmiş.

Olaydan 1-2 ay önce tekrar arkadaşlık istediği gönderdi. Olayı gerçekleştirdiği gün Kemal'in babamın evine geldiğinden haberdar değildim. Kemal'in bana ve çocuklarıma rahatsız edici bir davranışı olmadı." ifadelerini kullandı.

Duruşma ertelendi

İHA'nın haberine göre; mahkeme heyeti, eksik delillerin toplanılması, dinlenmeyen tanıkların gelecek celse hazır edilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



