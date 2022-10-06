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    Kocaeli'de Sude'nin şüpheli ölümüyle ilgili yeni gelişme

    Sude Akarsu'nun şüpheli cinayetinin 2. celsesinde yeni gelişmeler yaşandı. Görgü tanığı İ.Y., sanık olarak tutuklanan O.Ö.'nün yaptığına dair iddialar olduğunu öne sürdü.
    • 06.10.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 18:05
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    Kocaeli'de Sude'nin şüpheli ölümüyle ilgili yeni gelişme

    Kocaeli'de 18 yaşındaki Sude Akarsu'nun 5 Ağustos 2021 tarihindeki şüpheli ölümüne ilişkin açılan davanın 2. duruşması yapıldı.

    İzmit'te yaşanan olayda Akarsu, beraber yaşadığı 29 yaşındaki erkek arkadaşı O.Ö’nün evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kız, olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Erkek arkadaşı gözaltına alındı

    Olay yerine gelen ekipler, evde bulunan erkek arkadaşı O.Ö.'yü  gözaltına aldı.

    Şüpheli tutuklandı

    Sude’nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine O.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kocaeli de Sude nin şüpheli ölümüyle ilgili yeni gelişme #1

    Yargılama devam ediyor

    Hakkında "ölüme sebebiyet verme" suçundan dava açılan sanık O.Ö.'nün, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

    Salonda tanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Geçen celse ev hapsi şartıyla tahliye edilen sanık O.Ö. ise başka bir suçtan hükümlü olması sebebiyle cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

    "Şahit oldum, 1 ay önce Sude'nin ailesine anlattım"

    Tanık olarak dinlenen İ.Y., "Ben sanığı tanımam, sadece ismen bilirim ancak Sude'yi tanıyordum. Ben sanığın evine yakın çay ocağı işletiyorum. Sude'nin ölümünden bir süre sonra çay ocağında olayın cinayet olup olmadığı konuşuldu. O esnada Efe isimli biri, O.Ö.'nün Sude'yi vurduğunu, sağlık ekipleri Sude'yi alamasın ve kan kaybından ölsün diye üstüne sarıldığını söyledi. Ayrıca silahı saklamaya çalıştıklarını ancak saklayamadıklarını anlattı. Ben bu konuşmaya çay dağıtırken şahit oldum ancak 1 ay önce Sude'nin ailesine anlattım." dedi.

    Kocaeli de Sude nin şüpheli ölümüyle ilgili yeni gelişme #2

    "Kadın cinayeti benim kırmızı çizgimdir"

    İHA'nın haberine göre, savunması için söz hakkı verilen sanık O.Ö. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Zamanında çok hata yapmış olabilirim ama tecavüz ve kadın cinayeti benim kırmızı çizgimdir. Vekil Allah'tır, her şey ortaya çıkacaktır." diye konuştu. Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesine ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

    Kocaeli de Sude nin şüpheli ölümüyle ilgili yeni gelişme #3


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