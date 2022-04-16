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- Kocaeli’de sulama göletine giren 12 yaşındaki Furkan boğuldu
Kocaeli’de sulama göletine giren 12 yaşındaki Furkan boğuldu
Arkadaşlarıyla birlikte sulama göletine giren 12 yaşındaki çocuk, boğularak can verdi. çocuğun cansız bedenine 1 saatlik çalışmayla ulaşıldı.
- 16.04.2022 - 13:52
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Furkan Şengül, dün öğleden sonra arkadaşlarıyla birlikte Beylikdağı Şehir Ormanı’na gitti.
Burada sulama göletine giren Furkan, bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 saat sonra cansız bedeni bulundu
DHA’nın haberine göre dalgıç polislerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla Furkan Şengül'ün cesedine ulaşıldı.
Şengül’ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.