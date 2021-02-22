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    Kocaeli'de sürücünün öldüğü kaza anı kameralara yansıdı

    Gece saatlerinde bir akaryakıt istasyonunun önündeki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 10:41
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 11:12
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    Kocaeli'de sürücünün öldüğü kaza anı kameralara yansıdı

    Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, akşam 23.30 sıralarında Körfez Barbaros Mahallesi, D-100 karayolu yan yol üzerinde kaza meydana geldi.

    Körfez Barbaros Mahallesi’ndeki evine gitmek üzere otomobili ile yola çıkan, Gebze’de bir fabrikada çalışan Fatih Işık(38), Barbaros Mahallesi yan yol üzerinde seyir halindeyken otomobilin hakimiyetini kaybetti.

    BARİYERLERE ÇARPTI

    Otomobil, bir akaryakıt istasyonunun önündeki bariyerlere çarparak parçalandı.

    Araçta sıkışarak yaralanan sürücü Fatih Kılıç, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Kocaeli de sürücünün öldüğü kaza anı kameralara yansıdı #1

    İNCELEME BAŞLATILDI

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı sürücü, ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

    Işık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

    Kocaeli de sürücünün öldüğü kaza anı kameralara yansıdı #2

    KAMERALAR KAYITTAYDI

    Kaza anı, akaryakıt istasyonunun kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Görüntülerde hızla gelen otomobil, akaryakıt istasyonu önündeki bariyerlere çarparak savrulduğu görüldü.

    Kocaeli de sürücünün öldüğü kaza anı kameralara yansıdı #3

    Kocaeli de sürücünün öldüğü kaza anı kameralara yansıdı #4

    Kocaeli de sürücünün öldüğü kaza anı kameralara yansıdı #5

    Kocaeli de sürücünün öldüğü kaza anı kameralara yansıdı #6

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