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- Kocaeli'de tabancasını temizlerken annesini bacaklarından vurdu
Kocaeli'de tabancasını temizlerken annesini bacaklarından vurdu
Mutfakta tabancasını temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu annesini vuran 26 yaşındaki genç, gözaltına alındı.
- DHA
- 30.12.2020 - 08:23
- Güncelleme : 30.12.2020 - 09:23
26 yaşındaki Zafer T., Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Hande Sokak'taki evinin mutfağında tabancasını temizlediği sırada silah yanlışlıkla ateş aldı.
Tabancadan çıkan kurşunlar, mutfakta oturan 57 yaşındaki annesi Ayten T.'nin bacaklarına isabet etti.
Aile üyelerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibi, bacaklarından yaralanan Ayten T.'ye ilk müdahalede bulundu.
GÖZALTINA ALINDI
Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürülen Ayten T. tedavi altına alındı. Zafer T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.