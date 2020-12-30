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    Kocaeli'de tabancasını temizlerken annesini bacaklarından vurdu

    Mutfakta tabancasını temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu annesini vuran 26 yaşındaki genç, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 30.12.2020 - 08:23
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 09:23
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    Kocaeli'de tabancasını temizlerken annesini bacaklarından vurdu

    26 yaşındaki Zafer T., Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Hande Sokak'taki evinin mutfağında tabancasını temizlediği sırada silah yanlışlıkla ateş aldı.

    Tabancadan çıkan kurşunlar, mutfakta oturan 57 yaşındaki annesi Ayten T.'nin bacaklarına isabet etti.

    Aile üyelerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibi, bacaklarından yaralanan Ayten T.'ye ilk müdahalede bulundu.

    GÖZALTINA ALINDI

    Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürülen Ayten T. tedavi altına alındı. Zafer T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli de tabancasını temizlerken annesini bacaklarından vurdu #1

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