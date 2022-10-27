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Kocaeli'de takip ettiği husumetlisinin pompalı tüfekle yaraladı

Kocaeli'de takip ettiği husumetlisinin pompalı tüfekle yaraladı

Kocaeli'de otomobilindeki benzini bitince duran bir kişi, aralarında husumet bulunan ve kendisini takip eden şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.