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    Kocaeli'de takip ettiği husumetlisinin pompalı tüfekle yaraladı

    Kocaeli'de otomobilindeki benzini bitince duran bir kişi, aralarında husumet bulunan ve kendisini takip eden şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
    • 27.10.2022 - 19:50
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    Kocaeli'de takip ettiği husumetlisinin pompalı tüfekle yaraladı

    Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Turnalı Sokak'ta 35 KA 8791 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Coşkun A., yakıtının bitmesi üzerine aracını park etti.

    Coşkun A., benzin bidonuyla aracın yakıt deposunu doldurduğu esnada onu otomobille takip eden husumetlisi pompalı tüfekle ateş etti.

    Husumetlisini vurup kaçtı

    Coşkun A. karnından yaralanırken, husumetlisi ise otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı.

    Kaçan otomobilin cadde üzerindeki bir araca çarptığı ve bir süre çevrede trafiği tehlikeye attığı öğrenildi.

    Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

    O anlar kameraya yansıdı

    Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir otomobilin ön yolcu kısmında bulunan bir şahsın pencereden pompalı tüfekle ateş ettiği, vurulan Coşkun A'nın ise yaralandığı görüldü.

    İHA'nın aktardığına göre polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

    Kocaeli de takip ettiği husumetlisinin pompalı tüfekle yaraladı #1

    Kocaeli de takip ettiği husumetlisinin pompalı tüfekle yaraladı #2

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    Kocaeli de takip ettiği husumetlisinin pompalı tüfekle yaraladı #5


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