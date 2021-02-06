Kocaeli'de sokağa çıkma yasağını delen iki kişi, takla attıkları araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Araçtan çıkan iki kişiye, ihlal sebebiyle ceza kesildi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 2 kişi, sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal etti.

Kısıtlamaya uymayan iki kişi araçla seyehat halindeyken, kontrolden çıkan araç takla attı.

KAZADAN KURTULDU ANCAK CEZADAN KURTULAMADI

Hüseyin K. idaresindeki 34 PV 4604 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, kontrolden çıkarak alt geçit içerisinde takla attı.

Otomobilde bulunan sürücü Hüseyin K. ve yanındaki Lütfi N. kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kazadan kurtulan 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenince 3 bin 150’şer TL ceza kesildi.

Kazada otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin motor kısmında çıkan yangını büyümeden söndürdü.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Hüseyin K. ve Lütfi N.’nin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlendi.

Ekipler tarafından şahıslara 3 bin 150’şer TL para cezası kesildi. Şahıslar daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kocaeli'de takla atan araçtan çıkan iki kişiye ceza VİDEO