Kocaeli'de takla atan taksi sürücüsü yaralandı

3 ticari taksinin çarpışması sonucu takla atan bir takside sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Tatlıkuyu Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikameti üzerinde, 34 TBA 17 plakalı ticari taksi sürücüsü, arıza sebebiyle yol kenarına park etti.

3 TAKSİ BİRBİRİNE GİRDİ

Aynı istikamette seyir halinde olan Zülfikar F. yönetimindeki 41 T 3080 ticari taksi, yol kenarında duran taksiyi fark etmeyerek çarparken, Hüseyin A. yönetimindeki 41 T 3026 ticari taksi de park halindeki taksiye çarparak takla attı.

Gebze'de 3 ticari taksi birbirine girdi

SÜRÜCÜLERDEN BİRİ YARALANDI

Kaza esnasında takla atan ticari taksinin sürücüsü, otomobilinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, takside sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla yol üzerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.