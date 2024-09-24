Kocaeli'de taksiciyi öldüren müşteri ilk kez hakim karşısında 2014 yılında müşteri olarak bindiği taksinin şoförünü tabancayla 8 el ateş ederek öldüren sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İHA

Karamürsel ilçesinde 4 Temmuz Mahallesi 101. Cadde'de 14 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen olayda, Mustafa G., müşteri olarak bindiği takside tabancasını çıkartarak sürücü Murat Karaca'ya tehditlerde bulundu.

Bu sırada Mustafa G., taksi sürücüsüne kardeşine neden tokat attığını sordu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Karaca'nın tokat atmadığını söylemesine rağmen ikna olmayan Mustafa G., tabancayı alarak şoföre 8 kez ateş etti ve ve silahtan çıkan 7 mermi Karaca'ya isabet etti.

Murat Karaca olay yerinde yaşamını yitirdi.

CEZAEVİNDEN ŞARTLI TAHLİYE İLE ÇIKMIŞ

Sonrasında ekiplerce yakalanan zanlı Mustafa G., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Mustafa G'nin, 2 Haziran 2016'da tartıştığı Müjdat Kocabaş'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve pandemi sürecinde şartlı tahliye ile 2020'de cezaevinden çıktığı bildirildi.

"İKİSİNİ BİR ARAYA GETİRİP BARIŞTIRDIM"

Taksici Murat Karaca'nın öldürülmesine ilişkin açılan davanın Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasına, tutuklu sanık Mustafa G., taraf avukatları, maktulün ailesi ve tanıklar katıldı.

Burada savunması için söz hakkı verilen sanık Mustafa G., şu sözleri sarf etti:

Kardeşim Kemal ile arkadaşım ve aynı zamanda akrabamız olan maktul Murat arasında 2014 senesinde tartışma olmuş.

Kardeşim o tarihte bana gelerek Murat'ın kendisine tokat attığını söyledi.



Ben de ikisini bir araya getirip barıştırdım, konu öyle kapandı ancak eskisi gibi Murat ile samimi olmadık.

"MURAT'IN BENİ EVE GÖTÜRMESİNİ İSTEDİM"

Mustafa G., olay günü kız arkadaşı N.Ş. ile buluştuğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

Denetimli serbestliğim olduğu için eve gitmeyi teklif ettim ancak N.Ş. aç olduğunu söyleyince çorba içmeye gittik. Orada N.Ş. telefonla birisiyle konuştu. Kiminle konuştuğunu sorduğumda geçiştirdi. 2 telefon kullanıyordu.



Beni geçiştirince kızdım ve telefonu elinden aldım. Ben tuvalete gidip döndüğümde N.Ş'nin benden habersiz gittiğini gördüm, beni aldattığını düşündüm. N.Ş'ye yetişmek için taksi durağına gittim. İlk sırada Murat'ın arabası vardı ancak mesaisinin bittiğini söyledi.



Cezaevinden yeni çıkmış olmam, hasımlarım olması ve yanımda nakit para olmaması sebebiyle Murat'ın beni eve götürmesini istedim. Murat ise istemeyerek bu isteğimi kabul etti.

"KIZ ARKADAŞIM BENİ TERK ETTİĞİ İÇİN AYRICA SİNİRLİYDİM"

Savunmasının devamında Mustafa G. şu ifadelerde bulundu:

Yolda giderken Murat, beni götürmek istemiyor gibi isteksiz hareketlerde bulundu. Biz Murat ile eski arkadaştık. 2014'te yaşanan olay öncesinde sık sık görüşürdük. Olay sonrası görüşmemiz azaldı.



İstemsiz tavırlarını sürdürünce daha çok sinirlendim. Olayın aslını öğrenmek için Murat'a 2014 yılındaki olayı sordum, kardeşime neden tokat attığını söyledim. Kız arkadaşım beni terk ettiği için ayrıca sinirliydim, Murat küfürlü konuşmaya başladı.



Araba kilitleme sesi duydum. Bunun üzerine üzerime taşıdığım silahı korkutmak amacıyla Murat'a gösterdim. Aynı zamanda kız arkadaşım N.Ş'ye yetişmek istiyordum, bu sebeple aracı sürmesini istedim.

"BİR ŞEYLER ARADIĞINI GÖRDÜM"

Yaşananların devamında Murat Karaca'nın aracı durdurarak, kendisine müdahale etmeye başladığını belirten sanık Mustafa G., şu sözleri sarf etti:

Murat'tan aracı sürmeye devam etmesini istedim. Ayrıca telefonu çaldı. Açmamasını istedim zira aramızdaki tartışma duyulursa soruşturma açılır ve denetimli serbestliğim yanar diye düşündüm.



N.Ş. dışarıda mı diye araç içinden etrafa bakınınca Murat bana yeltendi. Bir şeyler aradığını gördüm ama bıçak olup olmadığını bilmiyorum. Aramızda arbede oldu, silah kaç defa patladı hatırlamıyorum.

Sonrasında olay yerinden ayrıldım. Murat'ı hedef almadım, öldürmek istemedim.

"BELİNDE TABANCA OLDUĞUNU FARK ETTİM"

Olaya ilişkin tanık olarak dinlenen N.Ş. ise şöyle dedi:

Olay gününden birkaç gün önce sanık ile buluşuruz diye konuşmuştuk. Olay günü sabahı kararlaştırdık ve buluştuk.

İlk buluştuğumuzda gergin hareketleri vardı. Sert hareketleri ve sözleri vardı. Mustafa'ya 'Neyin var?' diye sarıldığımda belinde tabanca olduğunu fark ettim.



Aç ve hasta olduğum için çorbacıya gittik. Mustafa çorbacıya giderken taksi durağında Murat diye birini sordu. Genelde taksi ile eve girmek istediği zaman parası olmayınca tanıdık birini arıyordu. Bu sebeple taksiciyi aradığını düşündüm.

"AMACIM KAÇMAKTI"

Sanığın gergin tavırlarına dikkat çeken N.Ş. ise, "Mustafa bana bir şey yapacak diye korkmaya başladım. Amacım kaçmaktı. Bu aşamada telefonlarımdan birini aldı. Konuşmalar esnasında sürekli bağırıp çağırıyordu. Mustafa tuvalete gittiği esnada kaçarak eve gittim. Bende kalan diğer telefonumdan sanıkta kalan telefonumu aradım. Amacım telefonumu bir yere bırakmasını istemekti, meğerse o sırada olaylar oluyormuş, telefonu açmadı, bildiklerim bundan ibarettir. Ayrıca çorbacıya giderken Mustafa bana, 'Ben herkesle vedalaştım, senin yerinde olsam Allah'tan af dilerim' şeklinde durduk yere söz söyledi. Ölen şahsı hiç tanımam." ifadesinde bulundu.

"MURAT MESAİSİNİN BİTTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Tanık olarak dinlenen başka bir isim de taksi durağı çalışanı K.B. oldu.

K.B., olay gününe ilişkin şu ifadelerde bulundu:

Olay günü sanık gelerek taksi sordu. Murat mesaisinin bittiğini söyledi ama sanık Murat'a, 'Ben seninle gitmek istiyorum' dedi. Bunun üzerine sanık, Murat ile taksiyle gitti.



Murat'ın aracı ilk sıralarda değildi, arkalarda duruyordu. Ben sanığı bir kez taksi durağına gelirken gördüm, daha önce gelip gelmediğini bilmiyorum.

"MURAT İLE KENDİMİZ GÖRÜŞÜP BARIŞMIŞTIK"

Ayrıca, olaya ilişkin sanığın kardeşi Kemal G. ise şöyle konuştu:

Murat uzaktan akrabamız olur. 2014 yılında Murat ile motosiklet satışı ile ilgili anlaşmazlığımız olmuştu. Murat Ağabey bana yumruk atmıştı. Adliyelik olduk ancak ancak akrabamız olduğu için şikayetimi geri çektim ve barıştık.



Ağabeyim Mustafa'nın yumruk olayından haberi vardı ancak Kocaeli'de değildi. Biz Murat ile kendimiz görüşüp barışmıştık. O süreçten sonra ne Mustafa ile ne de Murat ile bu olay bir daha konuşulmadı, konu kapandı gitti.



Olay tarihinde neden böyle bir olay olmuş bilmiyorum. Olayları sonradan öğrendim.

MAHKEME ERTELENDİ

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyetinin, duruşmayı ertelediği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)