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    Kocaeli'de tankerin taksiyi ezdiği anlar

    Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan tanker, yan yoldan dönüş yapmaya çalışan taksiye çarparak karşı şeride geçti.
    • İHA
    • 16.04.2021 - 12:42
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 13:33
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    Kocaeli'de tankerin taksiyi ezdiği anlar

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D-130 kara yolu üzerinde bekleyen Yusuf Ö. idaresindeki ticari taksi, yeşil ışık yandıktan sonra İzmit istikametine dönmek için yola çıktı.

    Bu sırada Karamürsel istikametine gitmekte olan Bedrettin Ş. İdaresindeki akaryakıt tankeri ise kırmızı ışıkta duramayarak taksiye çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle taksi yol kenarına savrulurken, orta refüjdeki bariyerleri parçalayan tanker ise karşı şeride geçerek 100 metre sürüklendikten sonra durabildi.

    TAKSİ SÜRÜCÜ TEDAVİYE ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı taksi sürücüsü Yusuf Ö., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Tankerin karşı şeride geçtiği yolun boş olması sonucu faciadan dönülen kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

    Kocaeli'de tankerin taksiyi ezdiği anlar ViDEO

    Kocaeli de tankerin taksiyi ezdiği anlar #1

    Kocaeli de tankerin taksiyi ezdiği anlar #2

    Kocaeli de tankerin taksiyi ezdiği anlar #3

    Kocaeli de tankerin taksiyi ezdiği anlar #4

    Kocaeli de tankerin taksiyi ezdiği anlar #5

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