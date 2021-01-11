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    Kocaeli'de tartıştığı arkadaşını kafasından bıçakladı

    Kocaeli Körfez'de tartıştığı arkadaşı tarafından başından bıçaklanan genç, kanlar içinde sağlık ocağına sığındı. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 11.01.2021 - 16:49
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 16:57
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    Kocaeli'de tartıştığı arkadaşını kafasından bıçakladı

    Kocaeli'nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Site Sokak üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre Hüseyin T., arkadaşı Halil Ş. ile birlikte sokak üzerinde tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Halil Ş. cebinden çıkarttığı bıçağı, Hüseyin T.'nin başına sapladı. Bıçak darbesi ile yaralanan Hüseyin T., kanlar içinde yerde kalırken, arkadaşını kanlar içinde gören Halil Ş. ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

    ARKADAŞLARIN TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

    Çevredekilerin yardımıyla sokak üzerindeki sağlık ocağına götürülen yaralı gence, ilk müdahalesi sağlık ocağındaki doktor tarafından yapıldı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa taşınan yaralı Hüseyin T., Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli'de tartıştığı arkadaşını kafasından bıçakladı- İZLE

    Kocaeli de tartıştığı arkadaşını kafasından bıçakladı #1

    Kocaeli de tartıştığı arkadaşını kafasından bıçakladı #2

    Kocaeli de tartıştığı arkadaşını kafasından bıçakladı #3

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