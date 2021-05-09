Kocaeli’de tartıştığı çifti tüfekle vurdu

Anlaşmazlık yaşadığı şahsı eşi ile tarlada çalışırken gören Mehmet A., yanlarına gitti. Çıkan tartışma üzerine Mehmet A., çifti tüfekle vurdu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Şahinler köyü Gırgırlar mevkisinde Mehmet A. isimli şahıs, daha önceden aralarında anlaşmazlık olan Serkan Akarsu (45) ile eşi Gülseven Akarsu'nun (43) bahçelerinde çalıştığını görünce yanlarına gitti.

Şahıslar arasında tartışma başladı.

Mehmet A., yanında taşıdığı tüfeği çifte doğrultarak ateş etti. Çift, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşlar ekipleri arayarak durumu haber verdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından, çiftin hayatlarını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Yakalanan Mehmet A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.