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    Kocaeli'de tartıştığı eşi göğsünden bıçakladı

    Kocası ile tartışan bir kadın, eşini göğsünden bıçaklayarak kayıplara karıştı.Hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • 23.04.2022 - 11:50
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 11:56
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    Kocaeli'de tartıştığı eşi göğsünden bıçakladı

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan evli bir çift bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi sonrası ismi öğrenilemeyen kadın, kocası T.K.’yi göğsünden bıçaklayarak evden kaçtı.

    Kocaeli'de tartıştığı eşi göğsünden bıçakladı

    Kocasını göğsünden bıçaklayıp, kaçtı

    İHA'nın haberine göre; Tartışma seslerine gelen ve T.K.’nin durumunu gören komşular hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.

    Sağlık durumu iyi

    T.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polisler, kocasını bıçaklayan ve firar eden şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

    Kocaeli de tartıştığı eşi göğsünden bıçakladı #1

    Kocaeli de tartıştığı eşi göğsünden bıçakladı #2


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