Kocaeli'de tartıştığı kardeşini göğsünden bıçakladı: Gözaltına alındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde, evde birlikte yaşayan Oğuzhan K. ve kardeşi Kutay K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle Oğuzhan K., mutfaktan aldığı bıçakla kardeşi Kutay K.'yi göğsünden bıçaklayarak yaraladı.
Ekiplere haber verildi
Kavga sesleri üzerine apartmanda oturanlar, polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Ağır yaralanan Kutay K., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakıma alındı
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kutay K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Ağabey gözaltına alındı
Oğuzhan K. ise olayda kullandığı bıçakla birlikte polis tarafından gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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