Euro
8.7916
-2.21%
Dolar
7.3688
-1.69%
Altın
408.59
-2.84%
Borsa
1.555
-0.46%
Bitcoin
428.900
4.15%
EXEN Coin
17.78
37.61%
9ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 9 C

    Kocaeli'de tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren zanlı tutuklandı

    Kocaeli Gölcük'te Ali M., tartıştığı Sercan Tufan'ı tabancayla boğazından vurarak öldürmüştü. Polisler tarafından yakalanan Ali M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 18.03.2021 - 17:15
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 17:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren zanlı tutuklandı

    Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi’nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde silah sesi duyan vatandaşlar, yol kenarında boğazından vurulmuş kişiyi görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Sercan Tufan olduğu belirlenen kişinin öldüğü tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Ali M. olduğunu belirledi. Ali M. yakalanarak gözaltına alındı.

    Kocaeli de tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren zanlı tutuklandı #1

    TUTUKLANDI

    Sercan Tufan’ı tabancayla boğazından vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ali M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kocaeli de tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren zanlı tutuklandı #2

    ABLASI TABUTUNA SARILARAK UĞURLADI

    Tartıştığı Ali M. tarafından boğazından tabancayla vurularak öldürülen Sercan Tufan, Gölcük Örcün Mahallesi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Sercan Tufan’ın ailesi, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Namazdan önce uzun süre tabuta sarılan Sercan Tufan’ın ablası, gözyaşı döktü. Tufan’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Sultan Baba Mezarlığına defnedildi.

    Kocaeli de tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren zanlı tutuklandı #3

    Kocaeli de tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren zanlı tutuklandı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir