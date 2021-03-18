Kocaeli'de tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Kocaeli Gölcük'te Ali M., tartıştığı Sercan Tufan'ı tabancayla boğazından vurarak öldürmüştü. Polisler tarafından yakalanan Ali M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi’nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde silah sesi duyan vatandaşlar, yol kenarında boğazından vurulmuş kişiyi görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Sercan Tufan olduğu belirlenen kişinin öldüğü tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Ali M. olduğunu belirledi. Ali M. yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Sercan Tufan’ı tabancayla boğazından vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ali M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABLASI TABUTUNA SARILARAK UĞURLADI

Tartıştığı Ali M. tarafından boğazından tabancayla vurularak öldürülen Sercan Tufan, Gölcük Örcün Mahallesi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Sercan Tufan’ın ailesi, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Namazdan önce uzun süre tabuta sarılan Sercan Tufan’ın ablası, gözyaşı döktü. Tufan’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Sultan Baba Mezarlığına defnedildi.