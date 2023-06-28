Kocaeli'de tartıştıkları komşularını baltayla ağır yaralayan baba ve oğul tutuklandı Gölcük ilçesinde komşular arasında yaşanan kavgada baba ile oğul, komşularını baltayla başından yaraladı. Komşuları ağır şekilde yaralanırken, baba ile oğul ise tutuklandı.

İHA Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Donanma Mahallesi’nde İ.K. ve oğlu M.K. ile komşuları N.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iki taraf arasında arbede yaşandı. Kafasına baltayla vurdular Arbede sırasında İ.K. ile M.K.’nin N.Ş.’nin başına baltayla vurdukları öğrenildi. Entübe edildi Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan N.Ş.’nin entübe edildiği öğrenildi. İ.K. ile M.K. ise polis ekiplerince tamamlanan işlemlerin ardından bugün Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Tutuklandılar Baba-oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.