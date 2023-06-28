Kocaeli'de tartıştıkları komşularını baltayla ağır yaralayan baba ve oğul tutuklandı

İHA
Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Donanma Mahallesi’nde İ.K. ve oğlu M.K. ile komşuları N.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle iki taraf arasında arbede yaşandı.
Kafasına baltayla vurdular
Arbede sırasında İ.K. ile M.K.’nin N.Ş.’nin başına baltayla vurdukları öğrenildi.
Entübe edildi
Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan N.Ş.’nin entübe edildiği öğrenildi.
İ.K. ile M.K. ise polis ekiplerince tamamlanan işlemlerin ardından bugün Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.
Tutuklandılar
Baba-oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.