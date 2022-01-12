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    Kocaeli'de tavuk yüzünden öldürüldü: 3 komşu tutuklandı

    Bahçeye tavuk girmesi sebebiyle 25 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürüldüğü komşular arasında çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden, 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 12.01.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 18:17
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    Kocaeli'de tavuk yüzünden öldürüldü: 3 komşu tutuklandı

    25 yaşındaki Oğuzhan İpek'in, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Murat Sokak’ta bulunan evinin bahçesindeki tavuklar, komşusunun bahçesine girmeye başlayınca tartışma çıktı.

    KOMŞULARI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

    Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Oğuzhan İpek, komşuları tarafından bıçaklandı.

    8 Ocak günü İpek'in yaşamını yitirdiği olaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı.

    ÖNCE ANNE VE ENİŞTE SERBEST KALDI

    Polis ekipleri, 7'si aynı aileden 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Y.M.M. (19), Ö.E.D. (20), İ.M. (58), İ.M. (28), E.M.(24), D.M. (22), E.M. (46) ve S.G. (34) isimli şüphelilerden anne E.M. ve enişte S.G., ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Kocaeli de tavuk yüzünden öldürüldü: 3 komşu tutuklandı #1

    3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan aralarında baba ve çocuklarının da bulunduğu 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    E.M., İ.M. ve D.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.M.M., Ö.E.D. ve İ.M. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Kocaeli de tavuk yüzünden öldürüldü: 3 komşu tutuklandı #3

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