- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kocaeli'de tavuk yüzünden öldürüldü: 3 komşu tutuklandı
Kocaeli'de tavuk yüzünden öldürüldü: 3 komşu tutuklandı
- İHA
- 12.01.2022 - 18:00
- Güncelleme : 12.01.2022 - 18:17
25 yaşındaki Oğuzhan İpek'in, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Murat Sokak’ta bulunan evinin bahçesindeki tavuklar, komşusunun bahçesine girmeye başlayınca tartışma çıktı.
KOMŞULARI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Oğuzhan İpek, komşuları tarafından bıçaklandı.
8 Ocak günü İpek'in yaşamını yitirdiği olaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı.
ÖNCE ANNE VE ENİŞTE SERBEST KALDI
Polis ekipleri, 7'si aynı aileden 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Y.M.M. (19), Ö.E.D. (20), İ.M. (58), İ.M. (28), E.M.(24), D.M. (22), E.M. (46) ve S.G. (34) isimli şüphelilerden anne E.M. ve enişte S.G., ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan aralarında baba ve çocuklarının da bulunduğu 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
E.M., İ.M. ve D.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.M.M., Ö.E.D. ve İ.M. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.