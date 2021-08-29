- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kocaeli'de teknede kedi kurtarma operasyonu
Kocaeli'de teknede kedi kurtarma operasyonu
İskelenin alt kısmına sıkıştığı fark edilen kediyi, itfaiye ekipleri tekneye binerek kurtardı.
- İHA
- 29.08.2021 - 17:26
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde balıkçı barınağında bulunan yürüyüş iskelesinde, vatandaşlar kedi sesi duydu.
Sesin nereden geldiğini anlayamayan vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, kedinin mahsur kaldığı yeri tespit etti.
TEKNE ÜZERİNDE OPERASYON
İskeleden kedinin kurtarılması mümkün olmayınca, ekipler tekneye binerek iskelenin ön kısmına gelip, mahsur kalan kediyi kurtarabilmek için çalışma başlattı.
SAĞ KURTARILDI
Ekiplerin çalışmalarının ardından kedi, sıkıştığı yerden kurtarılarak yeniden doğaya bırakıldı.