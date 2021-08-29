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    Kocaeli'de teknede kedi kurtarma operasyonu

    İskelenin alt kısmına sıkıştığı fark edilen kediyi, itfaiye ekipleri tekneye binerek kurtardı.
    • İHA
    • 29.08.2021 - 17:26
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    Kocaeli'de teknede kedi kurtarma operasyonu

    Kocaeli’nin Gebze ilçesinde balıkçı barınağında bulunan yürüyüş iskelesinde, vatandaşlar kedi sesi duydu.

    Sesin nereden geldiğini anlayamayan vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, kedinin mahsur kaldığı yeri tespit etti.

    TEKNE ÜZERİNDE OPERASYON

    İskeleden kedinin kurtarılması mümkün olmayınca, ekipler tekneye binerek iskelenin ön kısmına gelip, mahsur kalan kediyi kurtarabilmek için çalışma başlattı.

    SAĞ KURTARILDI

    Ekiplerin çalışmalarının ardından kedi, sıkıştığı yerden kurtarılarak yeniden doğaya bırakıldı.

    Kocaeli de teknede kedi kurtarma operasyonu #1

    Kocaeli de teknede kedi kurtarma operasyonu #2

    Kocaeli de teknede kedi kurtarma operasyonu #3

    Kocaeli de teknede kedi kurtarma operasyonu #4

    Kocaeli de teknede kedi kurtarma operasyonu #5

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